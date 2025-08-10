Ein Traktor geht zwischen Wegeleben und Deesdorf plötzlich in Flammen auf – das Feuer greift auf eine teure Heuballenpresse über. Der Schaden durch den Brand liegt bei fast einer halben Million Euro.

Fast eine halbe Million Euro Sachschaden: Feuer auf Feld im Vorharz zerstört Traktor und Presse

Ein Traktor und eine Strohballenpresse brannten bei der Ernte auf einem Feld zwischen Deesdorf und Wegeleben im Vorharz ab.

Wegeleben/ Deesdorf. - Gleich mit vier Einsatzfahrzeugen musste die freiwillige Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Vorharz (Landkreis Harz) am Sonntagmittag, 10. August, anrücken, um einen verheerenden Brand zu bekämpfen. Nach Angaben der Polizei wurde kurz vor 12.30 Uhr auf einem Feld an der Landesstraße 24 zwischen Wegeleben und Deesdorf ein Notruf abgesetzt.