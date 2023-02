Fast Food Pizza-Kette Domino's schafft 30 neue Jobs in Halberstadt

In der Kühlinger Straße in Halberstadt ist eine neue Niederlassung der Pizza-Kette Domino’s gestartet. Betreiber Erol Seref betritt damit Neuland und schafft Arbeitsplätze. Er ist im Harzkreis bereits in Quedlinburg als Hotelier und Gastronom tätig.