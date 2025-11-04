Mehrere Einbrüche in Firmen in Osterwieck und Stapelburg sowie Diebstähle von Fahrzeugen und Werkzeugen beschäftigen aktuell die Polizei im Landkreis Harz. Einwohner sind verunsichert: Was steckt hinter der Serie von Diebstählen mit inzwischen fast 200.000 Euro Schaden für die Betroffenen?

Fast täglich Einbrüche mit hohem Schaden in Osterwieck: Teure Maschinen und Werkzeug gestohlen

Aktuell sorgt eine Häufung von Einbrüchen im Stadtgebiet Osterwieck für Diskussionen und beschäftigt die Polizei.

Osterwieck. - Gehäufte Einbrüche in Firmen im Industriegebiet Osterwieck, darunter ein spektakuläres Eindringen in die Spezialfirma zur Arsenverarbeitung samt Diebstahl der hochtoxischen Substanz im Juli, zuletzt der Diebstahl eines Fahrzeugs und ein Einbruch in einen Firmenwagen mit hohem Schaden: Fast im Tagestakt registriert die Polizei aktuell in der Fallstein-Stadt Diebstähle und Einbrüche. Sind professionelle Langfinger unterwegs?