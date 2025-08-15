Flurneuordnung im Harz Kein Radweg, dafür neue Wege an Hessens Feldern?
Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Es sieht düster aus für die Radwegplanung rund um Hessen im Osterwiecker Stadtgebiet. Drohen damit auch die Flurneuordnung und der Wegeausbau in Hessen zu scheitern?
15.08.2025, 06:00
Hessen. - Endlich ein Meilenstein in dem vor Jahren angestoßenen Flurneuordnungsverfahren in Hessen (Harzkreis). Das erste Wegstück im ersten Bauabschnitt wurde am Mittwoch, 13. August, freigegeben. Ausgebaut wurden der Kolonnenweg W03 in der Feldflur des Osterwiecker Ortsteils im Abschnitt von Hessendamm an der Bundesstraße 79 bis zur Gemarkungsgrenze von Rohrsheim sowie die Brücke über die Kalbke.