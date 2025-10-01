80 neue Einwohner und Investoren gesucht: Ein Ehepaar will das kleine Gut Büttnershof zu einem Werkdorf für soziales Miteinander machen. So kann man sich einkaufen.

Das Gutshaus Büttnershof (Gemeinde Iden) im Landkreis Stendal samt großer Liegenschaft steht offenbar vor einem Wandel. Ein Ehepaar mit Vergangenheit im Raum Mannheim möchte auf dem Gelände ein genossenschaftliches Wohnprojekt verwirklichen.

Büttnershof. - Das Dorf Büttnershof in der Altmark steht vermutlich vor einem Umbruch. Wolf Meyer-Plate und seine Partnerin Maike Fuchs mit Wurzeln in Mannheim haben sich in die Region verliebt und möchten in dem kleinen Dorf nahe der Elbe ein genossenschaftliches Wohnprojekt verwirklichen. Ein Glücksfall für Bernd und Elke Prüfert, die jetzigen Besitzer der Immobilie.