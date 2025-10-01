Alternatives Wohnen im Landkreis Stendal Wohnprojekt nahe der Elbe - Ehepaar will Genossenschaft für das Gut Büttnershof gründen
80 neue Einwohner und Investoren gesucht: Ein Ehepaar will das kleine Gut Büttnershof zu einem Werkdorf für soziales Miteinander machen. So kann man sich einkaufen.
Aktualisiert: 01.10.2025, 15:56
Büttnershof. - Das Dorf Büttnershof in der Altmark steht vermutlich vor einem Umbruch. Wolf Meyer-Plate und seine Partnerin Maike Fuchs mit Wurzeln in Mannheim haben sich in die Region verliebt und möchten in dem kleinen Dorf nahe der Elbe ein genossenschaftliches Wohnprojekt verwirklichen. Ein Glücksfall für Bernd und Elke Prüfert, die jetzigen Besitzer der Immobilie.