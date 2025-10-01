In Stendal verweigern Taxi-Unternehmen die Annahme von Gutscheinen der Deutschen Bahn. Warum Fahrgäste im Regen stehen und wer wirklich schuld ist.

Streit um Taxi-Gutscheine der Bahn: Fahrgäste bleiben auf der Strecke

Wer in Stendal mit der Bahn strandet, kann auf eines der Taxis am Hauptbahnhof zurückgreifen. Die Fahrer in Stendal nehmen jedoch keine von der Deutschen Bahn ausgestellten Taxi-Gutscheine mehr an.

Stendal. - In einem Brief an die Volksstimme ärgert sich Jörg Kumpmann über Taxi-Fahrer in Stendal. Dem Tangermünder wurde ein Taxi-Gutschein von der Bahn ausgestellt. Am Taxi-Stand am Hauptbahnhof wurde ihm erklärt, dass die Fahrer diese Gutscheine nicht mehr annehmen. Die Schuld liege laut Taxi-Unternehmen bei der Deutschen Bahn.