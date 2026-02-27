Der Oebisfelder Ortschaftsrat möchte die Antragsstellung für die Pro-Kopf Pauschale einfacher gestalten. Deshalb gibt es nun einen Vordruck, der fortan genutzt werden kann.

Anträge werden einfacher: Ortschaftsrat führt Antragsformular für Pro-Kopf Pauschale ein

Bogumila Jacksch (M.), Ortsbürgermeisterin von Oebisfelde, schenkt Sekt ein im Dorfgemeinschaftshaus in Breitenrode, dessen Renovierung durch Ehrenamtliche aus dem Dorf ebenfalls mit Mitteln der Pro-Kopf Pauschale unterstützt werden konnte.

Oebisfelde. - Die sogenannte Pro-Kopf-Pauschale bleibt auch 2026 ein wichtiges Instrument zur Förderung des örtlichen Engagements in Oebisfelde. Der Ortschaftsrat will die Vergabe der Mittel künftig klarer strukturieren und transparenter gestalten. Grundlage ist eine Beschlussvorlage aus dem Bereich Finanzen und zentrale Verwaltungsdienste.