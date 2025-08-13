Die Oldtimerfreunde Dedeleben laden nach der Premiere im vergangenen Jahr erneut zum Treffen nach Pabstorf ein. Was die Besucher erwartet.

Das Treffen im vergangenen Jahr war ein voller Erfolg - weshalb man auch 2025 nach Pabstorf zurückkehrt.

Pabstorf. - Die Begeisterung für alte Technik und historische Fahrzeuge ist groß. Auch die Oldtimerfreunde Dedeleben teilen sie - und organisieren daher ein weiteres Treffen.

Gleichgesinnte sind im Huy am 16. August zum Austausch, Schauen und Staunen willkommen.

Nach Premiere im vergangenen Jahr auch dieses Mal wieder in Pabstorf

Nach internen Streitigkeiten, einer Ruhepause und dem Neustart im vergangenen Jahr laden die Mitglieder des 2013 gegründeten Vereins auch in diesem Jahr wieder zu dem beliebten Treffen ein. Wie im Vorjahr findet dieses an der Pabstorfer Mehrzweckhalle statt: Am Samstag, 16. August, sind hier ab 10 Uhr wieder alle großen und kleinen Nostalgie- und Technikfreunde willkommen.

„Ob historische Traktoren, liebevoll restaurierte Zweiräder oder eindrucksvolle Landmaschinen — hier gibt es Technikgeschichte zum Anfassen und Staunen“, heißt es in der Ankündigung der Mitglieder. „Ein ganz besonderes Highlight stellt das traditionelle Show-Pflügen dar, bei dem Besucher sogar selbst aktiv werden können. Wer möchte, darf dafür gerne den eigenen Pflug mitbringen.“

Auch an die kleinen Gäste ist gedacht, ebenso an Verpflegung

Aber auch an die kleinen Gäste ist gedacht: Eine Hüpfburg, verschiedene Spiele - organisiert wie im Vorjahr von den Pabstorfer Wiesen-Sheriffs - sowie Kinderreiten sollen für Spaß und Abwechslung sorgen.

Zahlreiche Marktstände laden außerdem zum Stöbern ein. Neben Ersatzteilen für historische Fahrzeuge gibt es regionale Spezialitäten und kunsthandwerkliche Erzeugnisse zu entdecken.

Und auch für das leibliche Wohl sei gesorgt, werben die Oldtimerfreunde: Herzhaftes vom Grill, kühle Getränke und süße Leckereien runden das Angebot des Tages ab.