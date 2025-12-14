weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Wirtschaft im Harz: Für Start-Ups ein ideales Pflaster: So will Halberstadt noch mehr junge Unternehmensgründer anlocken

Alexander Stoi hat ein Unternehmen in Halberstadt gegründet – und ist begeistert von den Bedingungen in der Harzkreisstadt. Wie hier künftig Start Ups noch mehr gefördert werden sollen.

Von Sabine Scholz 14.12.2025, 10:15
Firmengründer Alexander Stoi (rechts) im Gespräch mit Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata.
Firmengründer Alexander Stoi (rechts) im Gespräch mit Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Dass Halberstädter bei Anrufen im Bürgerbüro häufig Patrick an der Strippe haben, ist Alexander Stoi zu verdanken. Der 24-Jährige studiert Medizin und hat „nebenbei“ ein neues Unternehmen gegründet – fertig.ai heißt es.