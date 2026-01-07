Der geschichtsträchtige Amtshof in Langenstein hat überregionale Bedeutung, doch das sieht man dem Ensemble aus Herrenhaus und Scheunen nicht an. Doch nun gibt es einen Silberstreif am Horizont.

Ganz langsam kehrt wieder leben in den Amtshof in Langenstein ein

Fast schon bezugsfertig: Das westliche Torhaus des Amtshofs Langenstein ist weitgehend saniert.

Halberstadt. - Der Amtshof in Langenstein hat eine lange Geschichte von Schlampereien und Fehlentscheidungen hinter sich. Das sieht man dem historischen Gebäude an. Überall bröckelt der Putz und an einigen Wänden haben Steine den Mauerverbund längst verlassen. Doch nun tut sich was und langsam kehrt Leben ein in das Ensemble in der Dorfstraße.