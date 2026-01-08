Versinkt Magdeburg im Schnee? Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigen Schneefällen, Sturm und eisiger Kälte. Im Liveticker erfahren Sie, wie sich die Lage entwickelt – und wie Sie sicher durch die Stadt kommen.

Liveticker zu Schnee und Eis in Magdeburg: Erste Infos zu Winterdienst und MVB

Vergleichsweise wenig Schnee musste am 8. Januar geschoben werden, wie hier Höhe der Straßenbahnhaltestelle Haeckelstraße/Museum an der Otto-von-Guericke-Straße in Magdeburg.

Magdeburg. - Schnee, Glätte und Eiseskälte haben Magdeburg seit Tagen fest im Griff. Ab Freitag, 9. Januar, soll es die Landeshauptstadt aber heftiger treffen als in den zurückliegenden Tagen. Der Winterdienst und die Magdeburger Verkehrsbetriebe sind in voller Besatzung im Einsatz. In unserem Liveticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

16.40 Uhr: Erste Einrichtungen in Magdeburg bleiben geschlossen

Das Technikmuseum hat angekündigt, vom 9. bis 11. Januar geschlossen zu bleiben. Der Elbauenpark bleibt am Freitag, 9. Januar, geschlossen. Auch die Tourist-Information am Hauptbahnhof wird am Freitag nicht öffnen.

16.35 Uhr: Gnadenhof sagt Tag der offenen Tür ab

Der Gnadenhof Katzeninsel im Magdeburg-Rothensee ist eines der ersten Opfer des noch härteren Wintereinbruchs. Die Anlaufstelle und Heimstätte für Tiere in Not muss wetterbedingt seinen für den 10. Januar 2026 geplanten Tag der offenen Tür absagen. In Abhängigkeit vom Wetter soll später ein neuer Termin gefunden werden.

16.05 Uhr: Eingeschränkter Regionalbusverkehr

Das Regionalbusunternehmen BördeBus hat entschieden, den Linienverkehr am 9. Januar wie an schulfreien Tagen durchzuführen. In Magdeburg werden neben dem ZOB auch weitere Haltestellen von elf Linien von BördeBus bedient. Auch die Regional-Buslinien der KVG aus dem Salzlandkreis fährt nur nach Ferienfahrplan.

15.10 Uhr: Müllabfuhr mit Einschränkungen in Magdeburg

Wie die Stadt Magdeburg mitgeteilt hat, kann es zu Einschränkungen bei der Müllabfuhr kommen. Durch den Feiertag am Dienstag werden Touren auch am Samstag nachgeholt.

13.30 Uhr: Winterdienst und MVB in Magdeburg stocken auf

Mit 20 großen Räum- und Streufahrzeugen steht der städtische Winterdienst mit beauftragten Fremdfirmen parat. Zusätzlich werden noch Radlader von den Deponien samt Fahrer in Bereitschaft stehen. Die MVB müssen rund 140 Kilometer Gleise schneefrei halten. MVB-Sprecher Tim Stein: „Wir sind am Freitag mit voller Mannschaftsstärke ab 4 Uhr im Winterdiensteinsatz. Oberstes Ziel ist die Aufrechterhaltung des Linienbetriebs. So lange wir fahren können, werden wir fahren.“