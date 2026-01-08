EIL:
Tagesseminar in Oebisfelde Alles rund um Pferdegesundheit und Pferdehaltung
08.01.2026, 16:30
Oebisfelde. - Die Arbeitsgemeinschaft „Rund ums Pferd“ lädt Pferdehalter, Reiter und weitere Interessierte aus der Drömling-Region zu einem Tagesseminar ein. Inhaltlich widmet sich das Seminar zentralen Fragen der Pferdehaltung und -gesundheit.