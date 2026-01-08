weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Tagesseminar in Oebisfelde: Alles rund um Pferdegesundheit und Pferdehaltung

Die Arbeitsgemeinschaft „Rund ums Pferd“ lädt Pferdehalter, Reiter und weitere Interessierte aus der Drömling-Region zu einem Tagesseminar nach Oebisfelde ein, um Fragen rund um Pferdegesundheit und Pferdehaltung zu beantworten.

Von Cedar D. Wolf 08.01.2026, 16:30
Der Drömling lockt auch viele Reiter an, um die schöne Region zu Pferd zu erforschen.
Oebisfelde. - Die Arbeitsgemeinschaft „Rund ums Pferd“ lädt Pferdehalter, Reiter und weitere Interessierte aus der Drömling-Region zu einem Tagesseminar ein. Inhaltlich widmet sich das Seminar zentralen Fragen der Pferdehaltung und -gesundheit.