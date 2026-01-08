Tagesseminar in Oebisfelde Alles rund um Pferdegesundheit und Pferdehaltung

Die Arbeitsgemeinschaft „Rund ums Pferd“ lädt Pferdehalter, Reiter und weitere Interessierte aus der Drömling-Region zu einem Tagesseminar nach Oebisfelde ein, um Fragen rund um Pferdegesundheit und Pferdehaltung zu beantworten.