Evakuierung im Harz Gas-Alarm in Halberstadt: Bewohner der Wernigeröder Straße müssen Häuser verlassen

Schnell reagiert haben Hausbesitzer und Stadtwerkemitarbeiter, als am Dienstagabend (18. Februar) in der Wernigeröder Straße 10 in Halberstadt Gasgeruch festgestellt wurde. Wenig später müssen auch in den Nachbarhäusern Menschen ihre Wohnungen verlassen.