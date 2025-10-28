Warnung vor Online-Betrug Achtung! Cyberkriminelle verschicken Mails im Namen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
In Zerbst sind gefährliche E-Mails im Umlauf - woran diese zu erkennen sind.
Köthen/Zerbst (vs) - Erneut sind gefälschte E-Mails im Umlauf, bei denen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld der Absender sein soll. Adressaten sind Firmen und Geschäftspartner. Im Betreff ist etwa eingetragen „Bitte um Übermittlung offener und zukünftiger Rechnungen“. In einer aktuellen Pressemitteilung wird jetzt vor den Online-Betrügern gewarnt.