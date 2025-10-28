In Zerbst sind gefährliche E-Mails im Umlauf - woran diese zu erkennen sind.

Im Namen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld sind derzeit Phishing-Mails im Umlauf.

Köthen/Zerbst (vs) - Erneut sind gefälschte E-Mails im Umlauf, bei denen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld der Absender sein soll. Adressaten sind Firmen und Geschäftspartner. Im Betreff ist etwa eingetragen „Bitte um Übermittlung offener und zukünftiger Rechnungen“. In einer aktuellen Pressemitteilung wird jetzt vor den Online-Betrügern gewarnt.