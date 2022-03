Gelungene Aktion: Impfbus hält in Harsleben vor dem Rathaus

Impfteams touren mit einem umgebauten Linienbus durch den Harz. In Harsleben ist die Nachfrage groß. 240 Bürger nehmen an der Immunisierungsaktion teil.

Harsleben - Elfriede und Kurt Wolters sind die ersten in der Warteschlange. Seit 7.30 Uhr stehen sie am Rathaus in Harsleben in der Kälte. Sie wollen sich ihre dritte Impfung abholen. Offiziell öffnet der Impfbus, der momentan durch den Harz tourt, um 9 Uhr seine Türen. Gegen die Kälte hat sich das Ehepaar eine Wolldecke mitgebracht. Dann ist es soweit.