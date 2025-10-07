Denkmalschutz im Harz Gibt es doch noch ein Happy-End für die Harzturnhalle in Halberstadt?
Direkt am Ortseingang gelegen, bietet die alte Harzturnhalle ein trostloses Bild. Bereits mehrfach kündete ein Gerüst hier und da von Arbeiten an dem Denkmal. Nun ist das Areal großzügig mit Bauzäunen abgesperrt. Gibt es wirklich gute Nachrichten?
07.10.2025, 06:30
Halberstadt. - Mehr als ein Vierteljahrhundert Leerstand - das bekommt keinem Gebäude. Die einstige Harzturnhalle in Halberstadt macht da keine Ausnahme. Nun soll das Denkmal gesichert werden. Mal wieder.