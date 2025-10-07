Denkmalschutz im Harz Gibt es doch noch ein Happy-End für die Harzturnhalle in Halberstadt?

Direkt am Ortseingang gelegen, bietet die alte Harzturnhalle ein trostloses Bild. Bereits mehrfach kündete ein Gerüst hier und da von Arbeiten an dem Denkmal. Nun ist das Areal großzügig mit Bauzäunen abgesperrt. Gibt es wirklich gute Nachrichten?