Absperrzäune und Baustellen prägen noch das Bild – doch die Zukunft der Astonstraße in Magdeburg verspricht mehr Lebensqualität. Mit nachhaltiger Sanierung, neuen Bäumen und Blühwiesen will die Wobau das Viertel für Familien attraktiver machen.

Von Grau zu Grün: Die Astonstraße in Magdeburg blüht auf

Entlang der Astonstraße in Magdeburg saniert die städtische Wobau ihre Blöcke energetisch. Auch das gewichene Grün soll zurückkehren.

Magdeburg. - Absperrzäune, Gerüste, verschwundene Baumreihen: Die Astonstraße ist aktuell nicht unbedingt ein Ort zum Verweilen. Doch das soll sich ändern, wenn die Sanierungsarbeiten an den Wohnblöcken der 1970-er Jahre abgeschlossen sind. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) setzt hier auf eine nachhaltige Entwicklung, die Familien anlocken soll.