Absperrzäune und Baustellen prägen noch das Bild – doch die Zukunft der Astonstraße in Magdeburg verspricht mehr Lebensqualität. Mit nachhaltiger Sanierung, neuen Bäumen und Blühwiesen will die Wobau das Viertel für Familien attraktiver machen.

Von Sabine Lindenau 07.10.2025, 07:00
Entlang der Astonstraße in Magdeburg saniert die städtische Wobau ihre Blöcke energetisch. Auch das gewichene Grün soll zurückkehren. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Absperrzäune, Gerüste, verschwundene Baumreihen: Die Astonstraße ist aktuell nicht unbedingt ein Ort zum Verweilen. Doch das soll sich ändern, wenn die Sanierungsarbeiten an den Wohnblöcken der 1970-er Jahre abgeschlossen sind. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) setzt hier auf eine nachhaltige Entwicklung, die Familien anlocken soll.