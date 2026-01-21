Wohnen im Harz Trotz gestiegener Kosten: Die WWG setzt 2026 in Wernigerode auf Fernwärme, Sanierungen und Digitalisierung

Die Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft (WWG) investiert 2026 Millionenbeträge in Fernwärme, die Sanierung von Plattenbauten und digitale Technik – trotz gestiegener Baukosten. Das hat auch Auswirkungen auf die Mieter.