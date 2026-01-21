weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Autobahnbau in Sachsen-Anhalt: A14-Freigabe in Stendal schon im März? Ministerin verspricht sich

Verkehrsministerin Hüskens hat beim Neujahrsempfang 2026 in Stendal mit einer Aussage zum A14-Bau für Aufsehen gesorgt.

Von Christian Wohlt 21.01.2026, 13:52
Auf dem Damm der künftigen A14 bei Döbbelin warten Maschinen, dass es weiter geht.
Auf dem Damm der künftigen A14 bei Döbbelin warten Maschinen, dass es weiter geht. Foto: ct-press

Stendal. - Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) sorgte beim Neujahrsempfang in Stendal mit einer spektakulären Ankündigung für Aufsehen: Im März werde der nächste Abschnitt der A14 in der Altmark freigebenden. Zuhörer trauten ihren Ohren nicht: „Was hat sie gesagt?“ Es wäre eine Sensation. Bisher war die Fertigstellung des Abschnitts Lüderitz–Stendal für Mitte 2026 avisiert.