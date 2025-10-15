Osterwieck wandelt sich sichtbar: Luftaufnahmen zeigen den neuen Marktplatz und die künftige Aufenthaltsfläche. Abriss, Neubauten und weitere Millionen-Investitionen verändern das Stadtbild bis 2028. Was sich jetzt schon tut – und was noch kommt.

Großbaustellen in Osterwieck von oben: Marktplatz, Ilsebrücke und Stephanusheim im Wandel

Steinhaufen liegen für die Pflasterer bereit, um den ersten Abschnitt der neuen Fahrbahn auf dem Marktplatz in Osterwieck zu gestalten.

Osterwieck. - Eine Luftaufnahme vom Osterwiecker Marktplatz gibt einen ersten Eindruck über den neuen Fahrbahnverlauf an der Ecke Schulzenstraße und auch davon, wie groß nach Fertigstellung Ende 2026 die Aufenthaltsfläche auf dem völlig umgestalteten Platz sein wird.