weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Restaurant im Harz: Halberstadt bekommt kulinarischen Zuwachs: Wie junger Gastronom aus Vietnam seinen Traum verwirklicht

Restaurant im Harz Halberstadt bekommt kulinarischen Zuwachs: Wie junger Gastronom aus Vietnam seinen Traum verwirklicht

Halberstadts Restaurantlandschaft ist um eine Adresse reicher: Das „Viets“ serviert vietnamesische Klassiker zentraler Lage. Der Betreiber stammt aus Vietnam und hat sich bewusst für Halberstadt entschieden. Was die Gäste hier erwartet.

Von Maria Lang 11.08.2025, 18:00
Dinh Phu Bui ist Chef des neuen vietnamesichen Restaurants in Halberstadt.
Dinh Phu Bui ist Chef des neuen vietnamesichen Restaurants in Halberstadt. Foto: Maria Lang

Halberstadt. - Die gesunde und vielfältige Küche Asiens hat längst Einzug auch in unsere Region gehalten: In Halberstadt und Umgebung gibt es bereits einige Restaurants, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Nun ist ein weiteres hinzugekommen.