Halberstadts Restaurantlandschaft ist um eine Adresse reicher: Das „Viets“ serviert vietnamesische Klassiker zentraler Lage. Der Betreiber stammt aus Vietnam und hat sich bewusst für Halberstadt entschieden. Was die Gäste hier erwartet.

Dinh Phu Bui ist Chef des neuen vietnamesichen Restaurants in Halberstadt.

Halberstadt. - Die gesunde und vielfältige Küche Asiens hat längst Einzug auch in unsere Region gehalten: In Halberstadt und Umgebung gibt es bereits einige Restaurants, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Nun ist ein weiteres hinzugekommen.