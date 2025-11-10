Die Nummer gegen Kummer - für viele Kinder und Jugendliche ein Angebot, um sich Sorgen von der Seele zu reden. Am anderen Ende der Leitung sitzen Menschen, die zuhören, ohne zu bewerten, die Rat geben - ehrenamtlich. Seit weit mehr als 30 Jahren.

Elke Dohrmann leitet seit vielen Jahren die Arbeit des Kinder- und Jugend-Telefons des Kinderschutzbundes in Halberstadt.

Halberstadt. - Sie gehören zu drei Standorten im Land Sachsen-Anhalt, an denen Anrufe unter der 116 111 landen. 37 Ehrenamtler gehören aktuell zum Team des Kinder- und Jugendtelefons (KJT) in Halberstadt, berichtet Elke Dohrmann. Neben der Organisation des an sechs Tagen in der Woche von 14 bis 20 Uhr besetzten Telefons hat sie zurzeit zusätzliche Arbeit. Über die sie sich freut.