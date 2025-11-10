Baggerlärm, Staub und abgesperrte Wege wegen des Abrisses der Ringbrücke: Für Mario Bauermeister ist der Alltag zur Zerreißprobe geworden. Sein Fitnessstudio, seit 30 Jahren ein fester Anlaufpunkt in Magdeburg, kämpft ums Überleben. Und doch hat er einen Plan – der alles verändern soll.

Ricarda und Mario Bauermeister kämpfen um das Fitness-Class. Seit der Sperrung der Ringbrücke an der Halberstädter Straße liegt das Studio in einer Sackgasse.

Magdeburg. - „Es ist eine Katastrophe!“ Mario Bauermeister muss fast schreien, um gegen den Lärm der Bagger anzukommen. Vor seinem Fitnessstudio türmt sich der Sand, weil die Ringbrücke an der Halberstädter Straße abgerissen wird. Und der Weg ist zur Stolperfalle geworden. Wo früher Menschen in Sportkleidung motiviert durch die Tür kamen, herrscht jetzt Baustellenchaos. Bauermeister muss härter denn je um sein Lebenswerk kämpfen.