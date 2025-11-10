Liveticker
Vielfältige Angebote für Immobiliensucher Winter-Auktion in Leipzig: Ungewöhnliches Objekt nahe Zerbst unterm Hammer
Vom ehemaligen Schulgebäude über Plattenbauten bis zum denkmalgeschützten Altstadtbau - am 28. November werden in Leipzig verschiedenste Immobilien versteigert, darunter auch ein spezielles Objekt nahe Zerbst.
10.11.2025, 12:03
Leipzig/Pakendorf - Bei der Winter-Auktion der Sächsischen Grundstücksauktion AG am 28. November in Leipzig stehen insgesamt 50 Immobilien zum Verkauf. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Wohngebäude - vom Plattenbau bis zum denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus. Auch unbebaute Grundstücke sind unter den angebotenen Objekten - eines liegt unweit von Zerbst.