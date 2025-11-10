Vom ehemaligen Schulgebäude über Plattenbauten bis zum denkmalgeschützten Altstadtbau - am 28. November werden in Leipzig verschiedenste Immobilien versteigert, darunter auch ein spezielles Objekt nahe Zerbst.

Bei einer Auktion in Leipzig kommen am 28. November insgesamt 50 Immobilien zum Aufruf - darunter ein Objekt, das sich unweit von Zerbst zwischen Pakendorf und Wertlau befindet.

Leipzig/Pakendorf - Bei der Winter-Auktion der Sächsischen Grundstücksauktion AG am 28. November in Leipzig stehen insgesamt 50 Immobilien zum Verkauf. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Wohngebäude - vom Plattenbau bis zum denkmalgeschützten Mehrfamilienhaus. Auch unbebaute Grundstücke sind unter den angebotenen Objekten - eines liegt unweit von Zerbst.