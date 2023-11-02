In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 28. bis 30. November ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Am 28.11. heißt es "Querbeat" mit mit DJane Jules, am 29.11. "Rockladen" mit mit DJ Dwarf King und am 30.11. ist Sunday Jam mit DJ Don Krawallo angesagt.

Ellen Noir: "Locker und flockig" geht es am 28.11. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof in der Porsestraße 16 zu. Parkinzon und Siilla werden begleitet von Togs und SKG, dazu kommen Marztekk, Sandro Bader und Decline. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei.

Boys'n'Beats: Die "Havana Club Night" bricht am 28.11., 23 Uhr, im Queer-Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 an. Die "Bad Taste Party – Schlimm war noch nie so schön!" steht dann für den 29.11. ab 23 Uhr im Kalender.

Buttergasse: Charts und Dance Classics werden von DJ Toni Winter und Lorenzo Da Capo beim "Hauptstadt Club" in der Buttergasse am Alten Markt 13 am 28.11. ab 23 Uhr aufgelegt. Der "One Love Saturday" mit Kird van Dubberstein am 29.11. ab 23 Uhr bietet Deep House, Electro und Nu Disco.

Deep 2.0: Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet. Am 28.11. ist der Abend ab 23 Uhr mit "Playtime" überschrieben.

Down Town Club: Unter dem Titel "90er, 2000er, 2010er" sorgt DJ Larssen am 28.11. ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 für die passende Musik. Charts, EDM und Clubmixing bietet Dr. Oletz am 29.11. ab 23 Uhr bei der Party "What do you want from me".

Geheimclub: Zur "Defaultbox" öffnet der Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 28.11. um 23 Uhr seine Türen. Für den 29.11. steht ab 23 Uhr "Never stops meets Zyrix" im Kalender. Techno

legen Ro, Marcy Hell, Seba Made, Phil S., CO 2, Shizzo und D.Beel auf, House und Minimal steuern Forrest Funk, Toby 2000 und Plastiksoul bei.

Festung Mark: Am Sonnabend und Sonntag ist in der Festung Mark ab 16 Uhr Luises Wintergarten geöffnet, am Sonnaben sorgt dabei die Reihe Metamorphosis für Beats.

Feuerwache: Ein Schwoof mit DJ Wassi steht am 29.11. ab 21 Uhr für die Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 im Kalender.

Idol: Für den 29.11. ist ab 21 Uhr ein Ü-30-Party im Idol im Rennebogen 177 angesagt.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 heißt wird unter dem Titel "Homebase" am 29.11. ab 23 Uhr eine Nacht zwischen Techno und House gefeiert. An den Decks stehen Nawaf, A7 und Fabiano Kinzley. Auf dem zweiten Floor feiern die Friends vom CSD Magdeburg ihre Pride Abschlussparty und bringen DJ Nicki mit.

Prinzzclub: "Studio 54 - 24 Jahre Prinzzclub" werden am 29.11. ab 23 Uhr in der Halberstädter Straße 113a gefeiert. Die DJs Wakko und Diaz gratulieren mit 70erm und 80ern, Discohouse und House.

Datsche: An den Adventswochenenden öffnet die Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 zum Feliz NaviDatsch die Türen. Für den 30.11. ist dazu auch ein Sonntagsbumms mit Sven Weisemann geplant