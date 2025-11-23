Die Sperrung einer Straße in Magdeburg wird nicht so schnell aufgehoben. Die Bauarbeiten für eine neue Straßenbahnstrecke der MVB gehen ohne Pause in die nächste Phase.

Eine Straße in Magdeburg bleibt wegen Gleisbauarbeiten weiter gesperrt.

Magdeburg. - Die Arbeiten für die neue Straßenbahnstrecke auf der Ebendorfer Chaussee sind bereits seit Juli 2025 beendet. Die Verbindung zwischen dem Magdeburger Ring und dem Gewerbegebiet mit Florapark und Ikea ist seitdem wieder frei. Nur die Zufahrt in den Milchweg blieb zunächst noch gesperrt.