Aus dem Sondervermögen der Bundesregierung fließen gut 2,61 Milliarden Euro nach Sachsen-Anhalt und davon etwa 17 Millionen nach Halberstadt. Was mit dem Geld geschehen soll, daraus macht man in der Kreisstadt immer noch ein Geheimnis.

Vielleicht kann Oberbürgermeister Daniel Szarata (vorn rechts) aus dem Sondervermögen auch Geld für die Jüngsten abzweigen. Im Hintgergrund Prof. Dr. Rainer Gerloff, Geschäftsführer Halberstadtwerke GmbH.

Halberstadt. - Anfang September kam der Geldregen über den Landkreis Harz. Die Landesregierung gab bekannt, welche Geldmittel aus dem Sondervermögen des Bundes in welche Kommunen fließen. Auch acht Wochen später ist es in Halberstadt immer noch ein Geheimnis, wofür die Mittel ab dem nächsten Jahr verwendet werden sollen.