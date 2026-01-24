Der Petitionsausschuss des Landtages Sachsen-Anhalt hat sich erneut mit dem Stollensystem in den Thekenbergen Halberstadts befasst. Welches Dilemma erkennbar wurde und wie sich der Ausschuss positioniert.

Halberstadt: Nachfahren der Opfer setzen auf Landespolitik im Kampf um den KZ-Stollen

Eine Besuchergruppe besichtigt den kleinen zugänglichen Teil der reisigen unterirdischen, von Häftlingen des KZ Langenstein-Zwieberge in den Fels getriebenen Stollenanlage in den Thekenbergen bei Halberstadt.

Magdeburg/Halberstadt. - „Eine endgültige Lösung ist nicht in Sicht, aber wir sind etwas hoffnungsvoller“, sagt Jean-Louis Bertrand. Der Franzose war am Nachmittag des 22. Januar 2026 im Petitionsausschuss Sachsen-Anhalts zu Gast. Der befasste sich mit dem Stollensystem in Halberstadts Thekenbergen. Einem besonderen Ort der Geschichte. Und in Privatbesitz.