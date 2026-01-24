weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge: Halberstadt: Nachfahren der Opfer setzen auf Landespolitik im Kampf um den KZ-Stollen

Der Petitionsausschuss des Landtages Sachsen-Anhalt hat sich erneut mit dem Stollensystem in den Thekenbergen Halberstadts befasst. Welches Dilemma erkennbar wurde und wie sich der Ausschuss positioniert.

Von Sabine Scholz 24.01.2026, 06:15
Eine Besuchergruppe besichtigt den kleinen zugänglichen Teil der reisigen unterirdischen, von Häftlingen des KZ Langenstein-Zwieberge in den Fels getriebenen Stollenanlage in den Thekenbergen bei Halberstadt.
Eine Besuchergruppe besichtigt den kleinen zugänglichen Teil der reisigen unterirdischen, von Häftlingen des KZ Langenstein-Zwieberge in den Fels getriebenen Stollenanlage in den Thekenbergen bei Halberstadt. Archivfoto: Henry Lewkowitz

Magdeburg/Halberstadt. - „Eine endgültige Lösung ist nicht in Sicht, aber wir sind etwas hoffnungsvoller“, sagt Jean-Louis Bertrand. Der Franzose war am Nachmittag des 22. Januar 2026 im Petitionsausschuss Sachsen-Anhalts zu Gast. Der befasste sich mit dem Stollensystem in Halberstadts Thekenbergen. Einem besonderen Ort der Geschichte. Und in Privatbesitz.