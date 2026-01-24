Stau-Falle für Verkehr in Magdeburg So steht es um die Brücke für den Magdeburger Ring an der Halberstädter Straße
Eis und Schnee haben die Baustellen in Magdeburg über Tage lahm gelegt. Wie steht es vor diesem Hintergrund um die Arbeiten an der Ringbrücke in Sudenburg?
24.01.2026, 07:10
Magdeburg. - Die Bauarbeiten an den Brücken des Magdeburger Rings halten Magdeburg in Atem. Beispiel Halberstädter Straße: Hier nehmen nach dem Abriss und einer witterungsbedingten Zwangspause die Arbeiten wieder Fahrt auf. In den vergangenen Tagen hatten Frost und Schnee die nächsten Schritte gebremst – jetzt ist die Baulogistik neu sortiert, und die Verantwortlichen hoffen, ab Anfang nächster Woche erneut aktiv in die Arbeiten einsteigen zu können. Doch ist der zuletzt genannte Termin zur Fertigstellung zu halten?