  4. Heimatgeschichte im Harz: Halberstadt: Nachlass eines besonderen Komponisten soll im Stadtarchiv erschlossen werden

Heimatgeschichte im Harz Halberstadt: Nachlass eines besonderen Komponisten soll im Stadtarchiv erschlossen werden

Hans Auenmüller war nicht nur vier Jahrzehnte Musikdirektor des Theaters in Halberstadt. Er förderte Kinder und Jugendliche und schuf Aberhunderte Kompositionen von großer Schönheit. Ein Geschenk an die Halberstädter.

Von Sabine Scholz 28.01.2026, 18:00
Michael Auenmüller (2. von rechts) schenkt Halberstadt den Nachlass seines Vaters. Ein kleiner Bruchteil an Noten, Briefen und Fotos ist hier Gleimhaus-Foyer ausgestellt. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Welche Stadt hat schon eine ihr gewidmete Suite? Halberstadt kann sich dessen rühmen. Ein Werk aus der Feder von Hans Auenmüller, einem besonderen Musiker. Er hat noch mehr Spuren in Halberstadt hinterlassen. Die Stadt hat nun seinen Nachlass geschenkt bekommen.