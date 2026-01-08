Die fünfte Jahreszeit findet in Halberstadt bislang kaum statt. Doch das könnte sich bald ändern. So will Kevin Wedhorn das Gästehaus Spiegelsberge zur Karnevalshochburg machen.

Halberstadt soll im Februar zur Karnevalshochburg werden

Im Karneval ist vieles möglich. Tanzen demnächst die Funkenmariechen in Halberstadt?

Halberstadt. - In Halberstadt sind „Helau“ und „Alaaf“ echte Fremdworte. Während rund um die Domstadt fleißig Fastnacht und Karneval gefeiert wird, ist es in Halberstadt auffallend ruhig in der fünften Jahreszeit. Das könnte sich jetzt ändern.