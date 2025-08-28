Der Dartsclub Halberstadt wächst beständig. Die Mitglieder des erst vor gut einem Jahr gegründeten Clubs planen ein mehrtägiges Turnier, um Geld für den Förderkreis krebskranker Kinder e.V. Magdeburg zu sammeln. Das Turnier ist offen für alle Interessierten.

Halberstädter Dartsspieler wollen genau zielen für krebskranke Kinder in Sachsen-Anhalt

Der Dartsclub Halberstadt lädt im Oktober zu einem dreitägigen Benefizturnier ein.

Halberstadt. - Es ist ihnen eine Herzensangelegenheit, das wird sofort spürbar, als Michael Ettner und Sindy Kranhold von dem Benefizturnier berichten, das der Dartsclub Halberstadt gerade vorbereitet. Vom 3. bis 5. Oktober fliegen die Pfeile für den guten Zweck - in Harsleben.