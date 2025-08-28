weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Benefizaktion im Harz Halberstädter Dartsspieler wollen genau zielen für krebskranke Kinder in Sachsen-Anhalt

Der Dartsclub Halberstadt wächst beständig. Die Mitglieder des erst vor gut einem Jahr gegründeten Clubs planen ein mehrtägiges Turnier, um Geld für den Förderkreis krebskranker Kinder e.V. Magdeburg zu sammeln. Das Turnier ist offen für alle Interessierten.

Von Sabine Scholz 28.08.2025, 10:30
Der Dartsclub Halberstadt lädt im Oktober zu einem dreitägigen Benefizturnier ein.
Der Dartsclub Halberstadt lädt im Oktober zu einem dreitägigen Benefizturnier ein. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Es ist ihnen eine Herzensangelegenheit, das wird sofort spürbar, als Michael Ettner und Sindy Kranhold von dem Benefizturnier berichten, das der Dartsclub Halberstadt gerade vorbereitet. Vom 3. bis 5. Oktober fliegen die Pfeile für den guten Zweck - in Harsleben.