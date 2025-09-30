Gesund im Harz Halberstädter Senioren wagen sich an Selbstverteidigung und Sitzyoga

Der Verein „Freunde fürs Leben“ in Halberstadt bietet nicht nur, aber vor allem Senioren viele Möglichkeiten, Hobbys zu pflegen. Zum Vereinsalltag gehören sportliche Aktivitäten und vieles rund um das Thema Gesundheit. Mitunter mit ungewöhnlichen Angeboten.