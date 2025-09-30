Gesund im Harz Halberstädter Senioren wagen sich an Selbstverteidigung und Sitzyoga
Der Verein „Freunde fürs Leben“ in Halberstadt bietet nicht nur, aber vor allem Senioren viele Möglichkeiten, Hobbys zu pflegen. Zum Vereinsalltag gehören sportliche Aktivitäten und vieles rund um das Thema Gesundheit. Mitunter mit ungewöhnlichen Angeboten.
Halberstadt. - 470 Mitglieder zählt er, der Verein “Freunde fürs Leben“ in Halberstadt. Vereinskoordinatorin Martina Schulze freut sich über die Resonanz auf die Angebote - und wird nicht müde, Neues auf den Plan zu stellen.