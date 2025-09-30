weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Gesund im Harz: Halberstädter Senioren wagen sich an Selbstverteidigung und Sitzyoga

Gesund im Harz Halberstädter Senioren wagen sich an Selbstverteidigung und Sitzyoga

Der Verein „Freunde fürs Leben“ in Halberstadt bietet nicht nur, aber vor allem Senioren viele Möglichkeiten, Hobbys zu pflegen. Zum Vereinsalltag gehören sportliche Aktivitäten und vieles rund um das Thema Gesundheit. Mitunter mit ungewöhnlichen Angeboten.

Von Sabine Scholz 30.09.2025, 07:45
Im Halberstädter Verein „Freunde fürs Leben“ mussten sich die Senioren trauen, handgreiflich zu werden.
Im Halberstädter Verein „Freunde fürs Leben“ mussten sich die Senioren trauen, handgreiflich zu werden. Foto: Martina Schulze

Halberstadt. - 470 Mitglieder zählt er, der Verein “Freunde fürs Leben“ in Halberstadt. Vereinskoordinatorin Martina Schulze freut sich über die Resonanz auf die Angebote - und wird nicht müde, Neues auf den Plan zu stellen.