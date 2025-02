Freude in der Badersleber Grundschule. Eine Firma hat dieser Tage den Sound in der Aula der Schule im Huy verbessert. Wie sie das gemacht hat - und was ein Halberstädter Verein damit zu tun hat.

René Lorenz (links) und Max Hildebrandt verbessern den Klang in der Aula der Grundshcule in Baderslaben (Landkreis Harz).

Badersleben. - Wichtig bei Konzerten und Aufführungen aller Art sind nicht nur die Protagonisten und Künstler, sondern auch die Akustik im Raum. Ist letztere schlecht, können erstere kaum etwas erreichen. Genau dieses Problem bestand nicht zuletzt aufgrund der dicken Mauern des Gebäudes in der Aula der Badersleber Grundschule. Doch damit ist jetzt Schluss.

Schlechte Akustik mindert Hörerlebnis in der Aula

„Als ich hier angefangen habe, habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass die Akustik in der Aula wirklich schlecht ist. Man hat im hinteren Bereich kaum etwas von vorne verstanden und selbst vorn war es schwierig, wenn nicht absolute Ruhe herrscht“, erzählt Schulsekretärin Uta Uhde. Ein Fakt, den auch Schulleiterin Bianka Wendt kennt.

Unterstützung wurde beim Verein zur wissenschaftlichen Förderung der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde gefunden. „Die Schule ist auf uns zugekommen und hat um Hilfe gebeten“, erklärt Vereinschef Jörg Langer. „Ich habe mir das vor Ort angehört und der Klang ist wirklich miserabel. Also haben wir in der Mitgliederversammlung beschlossen, hier aktiv zu werden. Schließlich hat es ja auch etwas mit Hören und Verstehen zu tun - weshalb wir gern helfen.“

Dämmplatten aus Mikrofaser sollen Problem lösen

Umgesetzt wurde die Hilfe durch eine Firma aus Irxleben. „Wir installieren hier Mikrofaser-Dämmplatten an den Wänden und an der Decke“, erklärt Trockenbauer René Lorenz. „Die feuerfesten Platten in verschiedenen Größen fangen den Schall auf und verbessern so den Klang“, ergänzt sein Kollege Max Hildebrandt.

Wann genau der verbesserte Klang mittels eines Konzerts oder ähnlichem offiziell getestet werden soll, sei aktuell noch unklar, so Schulleiterin Wendt. „Wir werden uns etwas einfallen lassen und freuen uns schon sehr darauf“, sagt sie und dankt dem Verein im Namen der Schüler herzlich für die Unterstützung.