Dass in Halberstadts Industriegebiet Ost aktuell so viel passiert, daran hat auch ein seit Jahrzehnten in der Domstadt ansässiges Unternehmen großen Anteil. Nur selten steht die Befer GmbH im Fokus der Öffentlichkeit, dabei sind ihre Produkte bundesweit präsent.

Halberstadts Betonbauer - nicht nur für Daimler Truck, Siga und Aufzugsnutzer in Halberstadt aktiv

Andreas Mahlke, Christian Becker und Sebastian Landwerth (von links) mit Plan an einer in Vorbereitung befindlichen Verschalung.

Halberstadt. - Schaut man in die neue Produktionshalle der Befer GmbH Halberstadt, sieht man Metall und Holz für Verschalungen, unterschiedlich große Matten und Körbe an Bewehrungstahl. Betonteile unterschiedlichster Formen liegen und stehen über Kopf oder auf der Seite. Dazu reihen sich fertige Elemente dicht an dicht zur Abholung vor der Halle. Das Material ist so glatt, dass es sich weich anfühlt. Andreas Mahlke kennt den überraschten Blick.