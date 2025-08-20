180.000 Euro gestohlen ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Magdeburger Geldraub kommt ins Fernsehen
Ein außergewöhnlicher Fall aus Magdeburg kommt ins Fernsehen: Der Diebstahl von 180.000 Euro Bargeld soll mithilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ aufgeklärt werden.
Aktualisiert: 20.08.2025, 09:51
Magdeburg. - Es ist ein ungewöhnlicher Fall von Diebstahl, der im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt hatte: Einem Ehepaar aus dem Salzlandkreis ist in Magdeburg die unglaubliche Summe von 180.000 Euro in bar gestohlen worden. Nach den Dieben wird gefahndet - und jetzt auch im Fernsehen.