Magdeburg, Deutschland
180.000 Euro gestohlen ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“: Magdeburger Geldraub kommt ins Fernsehen

Ein außergewöhnlicher Fall aus Magdeburg kommt ins Fernsehen: Der Diebstahl von 180.000 Euro Bargeld soll mithilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ aufgeklärt werden.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 20.08.2025, 09:51
ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“.
ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Foto: Sina Schuldt/dpa

Magdeburg. - Es ist ein ungewöhnlicher Fall von Diebstahl, der im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt hatte: Einem Ehepaar aus dem Salzlandkreis ist in Magdeburg die unglaubliche Summe von 180.000 Euro in bar gestohlen worden. Nach den Dieben wird gefahndet - und jetzt auch im Fernsehen.