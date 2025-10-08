weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Sicherheit im Harz: Halberstadts Feuerwehrleute gehen ab jetzt gut behelmt in den Einsatz

Sicherheit im Harz Halberstadts Feuerwehrleute gehen ab jetzt gut behelmt in den Einsatz

Sie sind kein Luxus, die Helme, mit denen die Feuerwehrleute Halberstadts jetzt ausgestattet werden. Auch wenn sie deutlich schicker daherkommen als die bisherigen Schutzhelme.

Von Sabine Scholz 08.10.2025, 18:00
So sehen sie aus, die neuen Schutzhelme für Halberstadts Wehrleute.
So sehen sie aus, die neuen Schutzhelme für Halberstadts Wehrleute. Foto: Chris Buchold/Feuerwehr Halberstadt

Halberstadt. - Was die Feuerwehr braucht, bekommt sie. Ein Leitsatz, der in Halberstadt selbst in Zeiten knapper Kassen eingehalten wurde. Nun gab es für die Stadtfeuerwehr mit all ihren Ortswehren einen weiteren Part an moderner Ausrüstung. Das hat sich die Stadt einiges kosten lassen.