Sie sind kein Luxus, die Helme, mit denen die Feuerwehrleute Halberstadts jetzt ausgestattet werden. Auch wenn sie deutlich schicker daherkommen als die bisherigen Schutzhelme.

Halberstadts Feuerwehrleute gehen ab jetzt gut behelmt in den Einsatz

So sehen sie aus, die neuen Schutzhelme für Halberstadts Wehrleute.

Halberstadt. - Was die Feuerwehr braucht, bekommt sie. Ein Leitsatz, der in Halberstadt selbst in Zeiten knapper Kassen eingehalten wurde. Nun gab es für die Stadtfeuerwehr mit all ihren Ortswehren einen weiteren Part an moderner Ausrüstung. Das hat sich die Stadt einiges kosten lassen.