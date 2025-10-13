Denkmalschutz im Harz Halberstadts Schlösschen in den Spiegelsbergen erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Von der Stadt gut zu sehen, fristet das traditionsreiche Jagdschlösschen in den Spiegelsbergen bei Halberstadt seit Jahren ein kümmerliches Dasein. Nun sind Bauleute in dem einst beliebten Ausflugslokal aktiv. Was mit dem Gebäude, in dem das älteste noch original erhaltene Riesenweinfass der Welt beheimatet ist, geplant ist.