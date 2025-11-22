Energiepreise im Harz Halberstadtwerke setzen auf langfristige Kundenbindung
Die Preise für Strom und Gas haben in den vergangenen Jahren so einige Turbulenzen hinter sich. Das haben Verbraucher an zumeist steigenden Kosten gemerkt. Nun sinken die Preise wieder. Die Halberstadtwerke wollen treue Kunden noch stärker belohnen.
22.11.2025, 14:15
Halberstadt. - Viele Kunden der Halberstadtwerke finden aktuell Schreiben ihres Energieversorgers im Briefkasten. Zum einen gelten ab Januar neue Preise, zum anderen will das Unternehmen Verträge ändern - und Treue belohnen.