Energiepreise im Harz Halberstadtwerke setzen auf langfristige Kundenbindung

Die Preise für Strom und Gas haben in den vergangenen Jahren so einige Turbulenzen hinter sich. Das haben Verbraucher an zumeist steigenden Kosten gemerkt. Nun sinken die Preise wieder. Die Halberstadtwerke wollen treue Kunden noch stärker belohnen.