Glindenberg beantragt immer wieder Gelder, um den Spielplatz auszubauen. Was aber ist mit dem Generationenspielplatz, den Wolmirstedt schon so lange plant?

Von Gudrun Billowie 22.11.2025, 14:00
Auf dem ehemaligen Stadion des Friedens weiden Schafe. Voraussichtlich wird es dort in einigen Jahren einen Generationenspielplatz geben.
Auf dem ehemaligen Stadion des Friedens weiden Schafe. Voraussichtlich wird es dort in einigen Jahren einen Generationenspielplatz geben. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Der Glindenberger Spielplatz an der Sandkuhle ist bei gutem Wetter Treffpunkt vieler Familien. Immer wieder werden Ideen entwickelt und Geld gefordert, um das Areal weiterzuentwickeln. Um die Pläne für den Wolmirstedter Generationenspielplatz ist es hingegen ruhig. Fordern Wolmirstedter zu wenig?