Glindenberg beantragt immer wieder Gelder, um den Spielplatz auszubauen. Was aber ist mit dem Generationenspielplatz, den Wolmirstedt schon so lange plant?

Auf dem ehemaligen Stadion des Friedens weiden Schafe. Voraussichtlich wird es dort in einigen Jahren einen Generationenspielplatz geben.

Wolmirstedt. - Der Glindenberger Spielplatz an der Sandkuhle ist bei gutem Wetter Treffpunkt vieler Familien. Immer wieder werden Ideen entwickelt und Geld gefordert, um das Areal weiterzuentwickeln. Um die Pläne für den Wolmirstedter Generationenspielplatz ist es hingegen ruhig. Fordern Wolmirstedter zu wenig?