Mit einem fünf Meter hohen Berg aus Klamottenmüll hat Greenpeace in Magdeburg am Allee-Center gegen Fast Fashion protestiert.

Jede Menge an Klamottenmüll haben Aktivisten von Greenpeace am Samstag (22. November 2025) in Magdeburg zu einer Skulptur aufgetürmt.

Magdeburg. - Schluss mit der Produktion von schnell produzierter, billiger Mode, die nach kurzem Tragen nur zum Wegwerfen animiert - das fordert Greenpeace mit einer aktuellen Protestaktion gegen Fast Fashion. Am Samstag postierten sich Aktivisten mit einer fünf Meter hohen Skulptur aus Klamottenmüll in der Goldschmiedebrücke direkt am Allee-Center in Magdeburg.