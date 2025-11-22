weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Fast Fashion: Greenpeace protestiert in Magdeburg gegen schnelle Wegwerfmode

Fast Fashion Greenpeace protestiert in Magdeburg gegen schnelle Wegwerfmode

Mit einem fünf Meter hohen Berg aus Klamottenmüll hat Greenpeace in Magdeburg am Allee-Center gegen Fast Fashion protestiert.

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 22.11.2025, 14:04
Jede Menge an Klamottenmüll haben Aktivisten von Greenpeace am Samstag (22. November 2025) in Magdeburg zu einer Skulptur aufgetürmt.
Jede Menge an Klamottenmüll haben Aktivisten von Greenpeace am Samstag (22. November 2025) in Magdeburg zu einer Skulptur aufgetürmt. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Schluss mit der Produktion von schnell produzierter, billiger Mode, die nach kurzem Tragen nur zum Wegwerfen animiert - das fordert Greenpeace mit einer aktuellen Protestaktion gegen Fast Fashion. Am Samstag postierten sich Aktivisten mit einer fünf Meter hohen Skulptur aus Klamottenmüll in der Goldschmiedebrücke direkt am Allee-Center in Magdeburg.