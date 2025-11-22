Fast Fashion Greenpeace protestiert in Magdeburg gegen schnelle Wegwerfmode
Mit einem fünf Meter hohen Berg aus Klamottenmüll hat Greenpeace in Magdeburg am Allee-Center gegen Fast Fashion protestiert.
Aktualisiert: 22.11.2025, 14:04
Magdeburg. - Schluss mit der Produktion von schnell produzierter, billiger Mode, die nach kurzem Tragen nur zum Wegwerfen animiert - das fordert Greenpeace mit einer aktuellen Protestaktion gegen Fast Fashion. Am Samstag postierten sich Aktivisten mit einer fünf Meter hohen Skulptur aus Klamottenmüll in der Goldschmiedebrücke direkt am Allee-Center in Magdeburg.