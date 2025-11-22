weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Für Brandbekämpfung und mehr Oberharzer Feuerwehren erhalten Drohne: Für welche Einsätze sie genutzt werden soll

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Trautenstein hat der Stadt Oberharz am Brocken eine neue Drohne überreicht. Diese können die Feuerwehren zu verschiedenen Einsätzen anfordern.

Von Matthias Distler 22.11.2025, 14:15
Die neue Drohne wurde der Stadt Oberharz am Brocken vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Trautenstein überreicht.
Die neue Drohne wurde der Stadt Oberharz am Brocken vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Trautenstein überreicht. Foto: Matthias Distler

Trautenstein. - Damit Einsatzorte unter anderem künftig schneller erkundet und besser ein entsprechendes Lagebild erstellt werden kann, hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Trautenstein der Stadt Oberharz am Brocken eine Drohne übergeben. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.