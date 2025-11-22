Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Trautenstein hat der Stadt Oberharz am Brocken eine neue Drohne überreicht. Diese können die Feuerwehren zu verschiedenen Einsätzen anfordern.

Oberharzer Feuerwehren erhalten Drohne: Für welche Einsätze sie genutzt werden soll

Für Brandbekämpfung und mehr

Die neue Drohne wurde der Stadt Oberharz am Brocken vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Trautenstein überreicht.

Trautenstein. - Damit Einsatzorte unter anderem künftig schneller erkundet und besser ein entsprechendes Lagebild erstellt werden kann, hat der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Trautenstein der Stadt Oberharz am Brocken eine Drohne übergeben. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.