Wirtschaft im Harz Insolvenz-Schock: Hammer in Halberstadt muss schließen – Mitarbeiter sind fassungslos

Die Einrichtungskette Hammer ist insolvent. Die Filiale in Halberstadt gehört zu den 66 Standorten, die dichtmachen müssen. Für die Mitarbeiter kommt das Aus völlig überraschend. Ohne Abfindung und ohne Perspektive stehen sie nun vor dem Nichts.