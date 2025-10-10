Wirtschaft im Harz Insolvenz-Schock: Hammer in Halberstadt muss schließen – Mitarbeiter sind fassungslos
Die Einrichtungskette Hammer ist insolvent. Die Filiale in Halberstadt gehört zu den 66 Standorten, die dichtmachen müssen. Für die Mitarbeiter kommt das Aus völlig überraschend. Ohne Abfindung und ohne Perspektive stehen sie nun vor dem Nichts.
Aktualisiert: 11.10.2025, 11:53
Halberstadt. - Die Nachricht kam Anfang der Woche überraschend. Im Rahmen der Insolvenz wird die Einrichtungskette Hammer 66 von 180 Filialen schließen. Die Filiale in Halberstadt gehört auch dazu und die Mitarbeiterinnen sind enttäuscht und ratlos.