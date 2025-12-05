weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Auszeichnung Schönebecker im Ehrenamt: Sie machen’s einfach

Wie würde Schönebeck funktionieren, wenn es die Ehrenamtlichen nicht mehr gibt? Um ihre Arbeit zu ehren, zeichnete der Seniorenrat und die Stadt nun drei engagiert Frauen aus.

Von Olaf Koch 05.12.2025, 12:02
Zwei der Geehrten: Erika Walther (2.v.l.) und Marlis Ekrutt. Alla Thierfelder konnte nicht anwesend sein. Links Frank Schiwek, rechts Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Alle Jahre wieder würdigt der Stadtseniorenrat der Stadt Schönebeck gemeinsam mit Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) die ehrenamtliche Seniorenarbeit in der Elbestadt. In diesem Jahr wurden stellvertretend für viele drei Frauen geehrt.