Auszeichnung Schönebecker im Ehrenamt: Sie machen’s einfach
Wie würde Schönebeck funktionieren, wenn es die Ehrenamtlichen nicht mehr gibt? Um ihre Arbeit zu ehren, zeichnete der Seniorenrat und die Stadt nun drei engagiert Frauen aus.
05.12.2025, 12:02
Schönebeck. - Alle Jahre wieder würdigt der Stadtseniorenrat der Stadt Schönebeck gemeinsam mit Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) die ehrenamtliche Seniorenarbeit in der Elbestadt. In diesem Jahr wurden stellvertretend für viele drei Frauen geehrt.