  4. Nach Entscheidung des Magdeburger Stadtrates: „Das ist existenziell“: So denkt SCM-Boss Schmedt über Getec-Arena und neue Mega-Halle

Die Bundesliga-Handballer des SC Magdeburg brauchen eine funktionierende Arena. SCM-Boss Marc-Henrik Schmedt, der die Entscheidung zur Sanierung der Getec-Arena und zum geplanten Neubau live verfolgte, hat seine eigene Meinung zum Beschluss des Stadtrates.

Von Sabine Lindenau 05.12.2025, 11:45
Sc Magdeburg Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt
Sc Magdeburg Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Magdeburg. - Als die Entscheidung zur Sanierung der Getec-Arena und zu einem möglichen Neubau einer Mega-Arena im Magdeburger Stadtrat gefallen ist, saß auch SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt auf der Besuchertribüne. Wie er auf den Beschluss reagiert.