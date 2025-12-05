Die Bundesliga-Handballer des SC Magdeburg brauchen eine funktionierende Arena. SCM-Boss Marc-Henrik Schmedt, der die Entscheidung zur Sanierung der Getec-Arena und zum geplanten Neubau live verfolgte, hat seine eigene Meinung zum Beschluss des Stadtrates.

„Das ist existenziell“: So denkt SCM-Boss Schmedt über Getec-Arena und neue Mega-Halle

Magdeburg. - Als die Entscheidung zur Sanierung der Getec-Arena und zu einem möglichen Neubau einer Mega-Arena im Magdeburger Stadtrat gefallen ist, saß auch SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt auf der Besuchertribüne. Wie er auf den Beschluss reagiert.