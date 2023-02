Ist ein 84-Jähriger, der in Harsleben wohnt, im Bus gestürzt, weil der Busfahrer zu schnell losfuhr? Dieser Vorwurf steht im Raum. So reagieren Verantwortliche der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB).

Harsleben - Mit dem Rollator hinten in den Bus einsteigen, Sitz herunterklappen und hinsetzen. So ist es Siegfried Spanuth eigentlich gewohnt, wenn er mit dem Bus aus Harsleben nach Halberstadt zum Einkaufen und zurück fährt. Doch am Mittwoch, 15. Februar, kam er gar nicht dazu, Platz zu nehmen. Der Busfahrer sei „mit Vollgas losgefahren“, sodass Spanuth hingefallen sei – und sich bei dem Sturz blaue Flecken zugezogen habe. Was Spanuth dabei besonders ärgert: Der Busfahrer habe von den Ereignissen hinter sich keinerlei Notiz genommen.