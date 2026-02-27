Proteste gegen Militär-Berufsmesse Streit um „Camp Brocken“ der Bundeswehr: Nun plant Kirche eigene Aktion auf dem Harz-Gipfel

Die Proteste gegen das Bundeswehr-Camp im Harz reißen nicht ab – jetzt plant auch die Kirche eine Aktion auf dem Brocken. Welche Botschaft sie damit senden will.