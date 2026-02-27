weather wolkig
  4. Proteste gegen Militär-Berufsmesse: Streit um „Camp Brocken“ der Bundeswehr: Nun plant Kirche eigene Aktion auf dem Harz-Gipfel

Die Proteste gegen das Bundeswehr-Camp im Harz reißen nicht ab – jetzt plant auch die Kirche eine Aktion auf dem Brocken. Welche Botschaft sie damit senden will.

Von Holger Manigk 27.02.2026, 14:15
Dieses Bild wird es beim Karrierecamp der Bundeswehr nicht geben: Ein Bundeswehr-Hubschrauber landet während einer Lageerkundung im Januar 2026 auf dem Brocken.
Dieses Bild wird es beim Karrierecamp der Bundeswehr nicht geben: Ein Bundeswehr-Hubschrauber landet während einer Lageerkundung im Januar 2026 auf dem Brocken. Archivfoto: Matthias Bein

Wernigerode/Schierke. - Das Karriere-Camp der Bundeswehr auf dem Brocken hat eine Protestwelle im Harz ausgelöst, Umweltverbände zeigen sich empört. Nun plant auch die Neue Evangelische Kirchengemeinde Wernigerode eine Veranstaltung auf dem höchsten Gipfel des Mittelgebirges.