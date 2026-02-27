Wie die Tourismusbranche in der Altmark und im Elb-Havel-Winkel künftig mehr Besucher in die Region locken will und welche Unternehmen die Auszeichnung „Gästelieblinge“ verdienen.

Reicht das für mehr Gäste? Die Altmark will mit Wellness, Gruppenreisen und Tiny-Houses überzeugen

Am Rande der Veranstaltung in Zichtau präsentierten sich heimische Unternehmen mit Angeboten für Gäste.

Zichtau - Für manche mag das Thema wenig spannend klingen. Für die Betroffenen ist es existenziell. Rund 140 Vertreter von Betrieben, aus Kultur, Wirtschaft, Verbänden und Verwaltung trafen sich zum zweiten Tourismustag Altmark auf Gut Zichtau, um über die Zukunft der Branche in der Region zu diskutieren. Denn: Trotz ihrer zentralen Lage ist die Region auf dem bundesweiten und internationalen Reisemarkt noch immer weitgehend ein weißer Fleck auf der Landkarte. Wie sich das ändern soll.