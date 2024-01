Die SPD-Basis im Landkreis Harz ist sauer über die aktuelle Bundespolitik. In einem Schreiben fordern sie eine sofortige Kurskorrektur.

Harzer SPD schreibt Brandbrief an Bundeskanzler

Halberstadt. - In einem Brief fordert der Harzer SPD-Kreisverband den Bundeskanzler Olaf Scholz zu einer Kurskorrektur der Politik der Bundesregierung auf. Das ständige öffentlich ausgetragene Hickhack der Koalitionsmitglieder und eine „Vielzahl politischer Entscheidungen der Regierung“, die „an der Lebenswirklichkeit der Menschen in unserem Land vorbei“ gingen, sorge für extrem schlechte Stimmung bei den Menschen.