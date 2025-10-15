weather bedeckt
  4. Haushaltsnotstand in Osterwieck: Wie lange bleibt die Stadt handlungsunfähig?

finanzprobleme im Harzkreis Haushaltsnotstand in Osterwieck: Wie lange bleibt die Stadt handlungsunfähig?

Osterwieck steckt weiter im Haushaltsnotstand. Seit Jahren fehlen geprüfte Abschlüsse – und 2026 droht ein Millionen-Defizit. Wie sich das auf die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt auswirkt.

Von Mario Heinicke Aktualisiert: 15.10.2025, 15:05
Vorerst sieht es erst einmal nicht so aus, dass die Stadt Osterwieck genügend Scheine in der Kasse haben wird. Symbolfoto: Daniel Reinhardt/dpa

Stadt Osterwieck. - Es laufen derzeit zwar einige Investitionen im Gebiet der Stadt Osterwieck, doch schaut man genauer hin, handelt sich es sich im Wesentlichen um Vorhaben, die noch auf dem Stadthaushalt 2025 beruhen, oder um Baumaßnahmen von übergeordneten Trägern beziehungsweise Privaten.