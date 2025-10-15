Osterwieck steckt weiter im Haushaltsnotstand. Seit Jahren fehlen geprüfte Abschlüsse – und 2026 droht ein Millionen-Defizit. Wie sich das auf die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt auswirkt.

Haushaltsnotstand in Osterwieck: Wie lange bleibt die Stadt handlungsunfähig?

Vorerst sieht es erst einmal nicht so aus, dass die Stadt Osterwieck genügend Scheine in der Kasse haben wird.

Stadt Osterwieck. - Es laufen derzeit zwar einige Investitionen im Gebiet der Stadt Osterwieck, doch schaut man genauer hin, handelt sich es sich im Wesentlichen um Vorhaben, die noch auf dem Stadthaushalt 2025 beruhen, oder um Baumaßnahmen von übergeordneten Trägern beziehungsweise Privaten.